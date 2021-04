Jordaniens König Abdullah II. bin Al-Hussein während einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt.

Amman. Festnahmen, Einschüchterungen, Drohungen: Glaubt man den Schilderungen von Prinz Hamsa, greift Jordaniens König mit Härte gegen seine Kritiker durch - den eigenen Halbbruder inbegriffen.

In Jordanien ist Prinz Hamsa bin Hussein nach eigenen Angaben unter Hausarrest gestellt worden in Zusammenhang mit einer angeblichen Verschwörung gegen König Abdullah II.Die britische BBC veröffentlichte am späten Samstagabend ein Video, da