Über 10.000 Teilnehmer bei „Querdenker“-Protest in Stuttgart

Zahlreiche Demonstranten der Initiative „Querdenken“ ziehen mit Ziel Cannstatter Wasen durch die Stuttgarter Innenstadt.

Christoph Schmidt/dpa

Stuttgart. 2500 wurden erwartet. Tatsächlich machen mindestens viermal so viele Menschen in Stuttgart ihrem Unmut über die Corona-Regeln Luft - an die sich selbst auch nicht halten. Das ruft viel Kritik hervor.

Mehr als 10.000 Menschen - größtenteils ohne Masken und Abstand - haben nach Angaben der Polizei am Karsamstag in Stuttgart bei einer Kundgebung der „Querdenken“-Bewegung gegen die Corona-Politik demonstriert.Dabei sei es bis auf wenige Aus