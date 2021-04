Tausende Teilnehmer der „Querdenker“-Bewegung in Stuttgart

Zahlreiche Demonstranten der Initiative „Querdenken“ ziehen mit Ziel Cannstatter Wasen durch die Stuttgarter Innenstadt.

Christoph Schmidt/dpa

Stuttgart. 2500 wurden erwartet. Tatsächlich kommen mindestens 3500 Menschen am Samstag in Stuttgart zusammen, um ihren Unmut gegen die Corona-Regeln kundzutun. Das Landesgesundheitsministerium wiederholte seine Kritik an der Entscheidung der Stadt, die Demo nicht verboten zu haben.

Rund 3500 Menschen sind nach Schätzungen der Polizei größtenteils ohne Masken und Abstand zur Kundgebung der „Querdenken“-Bewegung auf den Cannstatter Wasen in Stuttgart geströmt, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren.Die Polizei wa