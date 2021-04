Tausende „Querdenker“ beim Protest in Stuttgart

Zahlreiche Demonstranten der Initiative „Querdenken“ ziehen mit Ziel Cannstatter Wasen durch die Stuttgarter Innenstadt.

Christoph Schmidt/dpa

Stuttgart. 2500 wurden erwartet. Tatsächlich kommen aber deutlich mehr Menschen am Samstag in Stuttgart zusammen, um ihren Unmut gegen die Corona-Regeln kundzutun. Die Hygieneregeln werden dabei größtenteils nicht eingehalten.

Tausende Menschen sind nach Angaben der Polizei am Samstag zur zentralen Kundgebung der „Querdenken“-Bewegung auf den Cannstatter Wasen in Stuttgart geströmt, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren.Die Polizei war in der Stadt schon