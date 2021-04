Die Corona-Massenproteste seien „dazu geeignet, die dritte Corona-Welle zu befördern“, warnt Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne).

Christoph Schmidt/dpa

Stuttgart. Tausende - ohne Maske und Abstand: Nach Kritik spricht Baden-Württembergs Gesundheitsminister von einer „gesamtgesellschaftlichen Gefährdung“. Und bringt ein Verbot künftiger Corona-Demos ins Spiel.

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) will alles dafür zu tun, dass sich Demonstrationen wie am Samstag in Stuttgart mit Tausenden ohne Maske und Abstand nicht wiederholen. „Das, was gestern passiert ist, ist ein Schlag