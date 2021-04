Mindestens fünf Tote bei neuen Protesten in Myanmar

Uniformierte Soldaten mit Gewehren bei einer Demonstration von Anti-Putsch-Demonstranten in Yangon.

-/AP/dpa

Thaton. Die Militärgewalt in Myanmar nimmt kein Ende. Einsatzkräfte gehen weiter mit brutaler Gewalt gegen jeden Widerstand vor. Bei Protesten gegen den Putsch hat es erneut Tote gegeben.

In Myanmar sind bei neuen Protesten am Samstag gegen den Militärputsch vom Februar mindestens fünf Menschen getötet worden.Alleine in Monywa im Norden des südostasiatischen Landes seien drei Menschen ums Leben gekommen, als Kräfte der Milit