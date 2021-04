Ministerpräsident Kretschmann. Der grünen Zusage an die CDU war eine schwere Belastungsprobe vorausgegangen.

Christoph Schmidt/dpa

Stuttgart. Kretschmanns Wille geschehe: In Baden-Württemberg dürften auch künftig Grüne und CDU zusammen regieren - trotz Widerstands an der grünen Basis. Die Union muss wohl einige Zugeständnisse machen.

Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben sich bei ihrem abschließenden Sondierungsgespräch darauf verständigt, bald in Koalitionsverhandlungen einzutreten.Wie die Deutsche Presse-Agentur am Samstag in Stuttgart aus Verhandlungskreisen erfuh