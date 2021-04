Papst zu Ostern: Hoffnung in Corona-Zeiten nicht verlieren

Papst Franziskus zelebriert die Osternacht im fast leeren Petersdom.

Remo Casilli/Pool Reuters/AP/dpa

Vatican City. Für gläubige Christen ist Ostern das wichtigste Fest im Kirchenjahr. Und spielt natürlich auch im Vatikan eine große Rolle - wegen Corona allerdings erneut in eingeschränkter Form.

Papst Franziskus hat in der Osternacht am Karsamstag die Gläubigen aufgerufen, in der langwierigen Corona-Krise die Hoffnung nicht zu verlieren.„In diesen dunklen Monaten der Pandemie hören wir den auferstandenen Herren, der uns einlädt, ne