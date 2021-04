Auto rammt Polizisten am US-Kapitol: Zwei Tote

Beamte der Kapitol-Polizei stehen in der Nähe des Autos, das eine Absperrung gerammt hat.

J. Scott Applewhite/AP/dpa

Washington. Nach dem gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol Anfang Januar sind die Sicherheitsvorkehrungen gerade erst etwas zurückgefahren worden. Nun rammt ein Auto eine Barriere. Es gibt Tote.

Am noch immer schwer bewachten US-Kapitol in Washington ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in zwei Polizisten gefahren und hat anschließend eine Straßenbarriere gerammt.Einer der Beamten wurde getötet, ein weiterer verletzt, wie die Chefin