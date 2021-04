Osnabrück. Mit Blick auf den Skandal um ein nicht veröffentlichtes Gutachten im Erzbistum Köln hat der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) erklärt, er glaube nicht, dass ein Rücktritt Probleme löse.

ZdK-Präsident Thomas Sternberg sagte im Interview mit unserer Redaktion: „Ich habe den Eindruck, dass das Desaster im Erzbistum Köln zu Unrecht auf die übrigen Bistümer ausstrahlt.“ Die Austrittszahlen seien insgesamt alarmierend, denn man wisse aus Studien: Wer einmal austritt, komme zumeist nicht wieder. In Köln hänge die Verärgerung nicht nur damit zusammen, dass ein Rechtsgutachten nicht veröffentlicht wurde. „Da geht es um einen Pastoralplan, der gigantische Seelsorgeeinheiten vorsieht, um Entscheidungen über die Köpfe der Gemeinden hinweg, um Ärger im Hochschulbereich.“ Er habe den Eindruck, so Sternberg, „dass die Öffentlichkeit jetzt einen spektakulären Rücktritt erwartet. Aber der würde noch nicht die zugrunde liegenden Probleme lösen. Wenn sich die Lage in Köln beruhigt hat, werden vermutlich anderswo neue auftreten.“