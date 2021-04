Stühle mit Abstand: Während der Osterfeiertage bleiben Präsenzgottesdienste erlaubt.

Philipp Schulze

Osnabrück. Darf man Kirchen auf dem Höhepunkt der Pandemie nicht bitten, sich bei Ostergottesdiensten zurückzuhalten? Und wie ordnen katholische Laien das Verhalten des Osnabrücker Bischofs Bode gegenüber Missbrauchstätern ein? Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken im Interview.

Herr Sternberg, wie feiern Sie in diesem Jahr Ostern? So sehr ich mich für Präsenzgottesdienste einsetze, werde ich in diesem Jahr selbst nicht die Osternacht in der Kirche feiern. Wir wollen Familienmitglieder nicht gefährden. Leider komme