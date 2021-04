Corona-Impfungen sollen an Fahrt aufnehmen: So viele Dosen erhalten Hausärzte

In den kommenden zwei Wochen sollen die Praxen zunächst den Impfstoff von Biontech/Pfizer bekommen, danach auch das Vakzin von Astrazeneca und noch eine Woche später zusätzlich den Impfstoff von Johnson & Johnson.

Stefan Petersen

Berlin. Nach Ostern beginnen die Hausärzte mit Corona-Impfungen, die Zahl der Dosen soll von da an weiter steigen.

Nach Ostern starten die Corona-Impfungen bei Hausärzten – und die Anzahl der Dosen soll von da an weiter steigen. In den nächsten beiden Wochen sollen jeweils knapp eine Million Impfdosen an die Praxen geliefert werden, wie Bundesgesun