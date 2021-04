Mark Rutte, Premierminister der Niederlande, hört einer Debatte im Parlament zu.

Peter Dejong/AP/dpa

Den Haag. Seit zehn Jahren schon ist Mark Rutte Ministerpräsident der Niederlande. Am „Teflon-Premier“ gleiten Probleme eigentlich immer ab. Doch nun bringt ihn eine Unwahrheit in Not.

Gut zwei Wochen nach der gewonnenen Parlamentswahl hat der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte nur knapp eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden.Nach einer langen und turbulenten Debatte über umstrittene Äußerungen von R