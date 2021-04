Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich zum Impfen in den Hausarztpraxen ab kommender Woche geäußert.

Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich am Donnerstagvormittag zur Impfkampagne in Deutschland geäußert.

Die Corona-Impfungen in Arztpraxen sollen nach Ostern beginnen und allmählich hochgefahren werden. "Das wird noch kein großer Schritt sein, aber ein wichtiger", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin. Für d