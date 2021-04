Die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann will bekanntgeben, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen eintritt.

Christoph Schmidt/dpa

Stuttgart. „No wind of change“ in Baden-Württemberg. Der konservative Grüne Winfried Kretschmann will unbedingt am Bündnis mit der CDU festhalten. Nach anfänglichem Widerstand gibt die Partei nach.

Die Grünen in Baden-Württemberg haben sich nach langem Ringen für eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU und gegen eine Ampel mit SPD und FDP ausgesprochen.Allerdings gab der Landesvorstand dem vehementen Drängen von Ministerpräsident W