Die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann will bekanntgeben, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen eintritt.

Christoph Schmidt/dpa

Stuttgart. Der konservative Grüne Winfried Kretschmann will am Bündnis mit der CDU festhalten. In seiner Partei gibt es aber Widerstand und den Wunsch nach einer Ampel. Wird der 72-jährige Wahlsieger beschädigt?

Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann muss in seiner eigenen Partei um eine Neuauflage der Koalition mit der CDU kämpfen.Der Landesvorstand vertagte nach fast dreistündiger Diskussion völlig überraschend eine Ents