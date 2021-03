Laschet freute sich nicht über Merkel-Aussagen bei Will

Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, nach einer Pressekonferenz.

Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

Düsseldorf. CDU-Chef Laschet hat mit Moderator Markus Lanz über die von Merkel geäußerte Kritik gegen ihn gesprochen. Das emotionale Gespräch hatte in den sozialen Netzwerken viel Aufmerksamkeit erzeugt.

CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eingeräumt, dass er sich über die Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an ihm in der Sendung „Anne Will“ (ARD) „nicht gefreut“ habe. Dennoch nahm er die Kanzlerin in Schutz: „Ic