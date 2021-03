Passagiere in voller Schutzkleidung gegen das Coronavirus gehen durch den Flughafen Hanoi.

Hau Dinh/AP/dpa

Hanoi. In Vietnam begibt sich ein Flugbegleiter nach der Einreise nicht in Quarantäne und trifft stattdessen 46 Menschen. Nun ist er wegen „Verbreitung gefährlicher Infektionskrankheiten“ verurteilt worden.

Ein Flugbegleiter ist in Vietnam wegen des Brechens der Corona-Quarantäneregeln zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.Ein Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt sah es nach eintägiger Prozessdauer als erwiesen an, dass der 29-Jährige de