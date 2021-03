US-Präsident Joe Biden spricht während einer Veranstaltung über Corona-Impfungen.

Evan Vucci/AP/dpa

Washington. Nach anfänglichen Problemen kommt das Impfprogramm in den USA inzwischen in rasantem Tempo voran. US-Präsident Biden macht den Bürgern mit einem neuen Stichtag wieder ein Stück mehr Hoffnung.

Der Großteil aller erwachsenen Amerikaner soll schon in drei Wochen impfberechtigt sein. Bis zum 19. April sollen 90 Prozent der Erwachsenen für eine Impfung in Frage kommen, sagte US-Präsident Joe Biden am Montag im Weißen Haus.Lange Wege