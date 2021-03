Trauer nach den Protesten: In Myanmar eskaliert die Gewalt.

STR / AFP

Yangon/Berlin. Das Militär tötet Kinder – und trotzdem wagen die Demonstranten in Myanmar sich wieder auf die Straße. Ein Lagebericht.

Trotz der brutalen Niederschlagung friedlicher Demonstrationen in Myanmar am Wochenende sind in dem südostasiatischen Land auch am Montag wieder hunderte Menschen gegen die Militärmachthaber auf die Straße gegangen. Die ersten Demonstration