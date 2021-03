Armin Laschet verwahrt sich gegen die Kritik der Kanzlerin.

Michael Sohn/Pool/AFP

Berlin. Nach Merkels scharfer Kritik an den Corona-Maßnahmen der Länder kontern jetzt mehrere Ministerpräsidenten.

Nach der Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Kurs mancher Länder in der Corona-Pandemie folgt jetzt der Widerspruch von den Ministerpräsidenten. Merkel hatte am Sonntag in der ARD-Sendung "Anne Will" massiven Druck auf die Län