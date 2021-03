"Ever Given" befreit: Wie lange dauert es jetzt, bis der Stau weg ist?

Ende der unfreiwilligen Suez-Blockade: Die Ever Given ist frei.

SUEZ CANAL AUTHORITY / AFP

Kairo. Fast eine Woche wurde gezogen, geschoben und gebaggert. Jetzt ist der Frachter "Ever Given" im Suezkanal wieder frei.

Das festgefahrene Containerschiff "Ever Given" im Suezkanal ist vollständig freigelegt worden. Das Schiff sei am Nachmittag flott gemacht worden und der Kanal damit wieder frei, teilte das Bergungsunternehmen Boskalis mit. Die niederländisc