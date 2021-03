IS bekennt sich zu blutigem Angriff auf Stadt in Mosambik

Die undatierte Aufnahme von Google Earth zeigt den Ort Palma in der Provinz Cabo Delgado in Mosambik.

-/Google/dpa

Palma. Nach tagelangen, schweren Kämpfen um eine Küstenstadt in Nordmosambik wird klar: Viele Menschen sind vertrieben, andere brutal getötet oder verwundet worden. Auch ein Bekennerschreiben gibt es.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) steckt nach eigenen Angaben hinter einer groß angelegten Attacke auf die Küstenstadt Palma in Mosambik.In einem am Montag verbreiteten Bekennerschreiben heißt es: „Kämpfer des IS haben die Kontrolle üb