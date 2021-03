Detlev Karsten Rohwedder, aufgenommen im Juni 1990.

picture alliance / dpa

Düsseldorf. 30 Jahre nach dem Mord an Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder ist das letzte RAF-Attentat weiter ungeklärt. Ein Haar deutet auf den RAF-Terroristen Wolfgang Grams. Doch wer war noch am Tatort?

Detlev Karsten Rohwedder sitzt am 1. April 1991 nachts im Pyjama am Schreibtisch seiner Villa am Rhein in Düsseldorf und arbeitet.Als Treuhandchef ist der einst als Jobretter gefeierte Topmanager zum „Buhmann der Nation“ geworden. Er muss d