Ein Demonstrant stapelt Säcke auf einer Straße als Barrikade während eines Protestes in Yangon.

Theint Mon Soe/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Rangun. Nach dem Militärputsch sind in Myanmar bislang bei Protesten Schätzungen zufolge mindestens 328 getötet worden. Der Uno-Sonderbeauftragte Tom Andrews bezeichnet das Vorgehen der Militärjunta als „Massenmord“.

Der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Myanmar, Tom Andrews, hat dem Militär des Landes „Massenmord“ an seiner eigenen Bevölkerung vorgeworfen.Andrews reagierte damit in der Nacht auf Sonntag auf Berichte, wonach am