Viele Tote nach Protesten gegen Militär in Myanmar

Ein Anti-Putsch-Demonstrant bereitet sich mit einem provisorischen Luftgewehr auf die Konfrontation mit der Polizei vor.

-/AP/dpa

Yangon. Die Proteste nach dem Militärputsch in Myanmar ebben nicht ab. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Gezielte Kopfschüsse gegen unbewaffnete Zivilisten stehen im Raum.

In Myanmar sind bei landesweiten Demonstrationen gegen den Militärputsch mindestens 50 Menschen getötet worden. Dies berichteten die Zeitung „The Irrawaddy“ und andere lokale Medien am Samstag. Nach Informationen von „Myanmar Now“ sollen so