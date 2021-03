Brasilien registriert Tageshöchstwert an Corona-Toten

Ein Demonstrant vor dem Präsidentenpalast in Brasilia. Der Protest richtet sich gegen die Regierung im Umgang mit der Corona-Pandemie.

Eraldo Peres/AP/dpa

Brasília. Erneut wird aus Brasilien eine Corona-Höchstmarke gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden gab es 3650 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Brasilien hat erneut einen Tageshöchstwert bei den Corona-Toten registriert. 3650 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in den vergangenen 24 Stunden meldete das Gesundheitsministerium in Brasília. Am Dienstag hatte Brasilien erstmals meh