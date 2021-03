„Wir müssen rasch nochmal neu verhandeln“: Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Mehrere Bundesländer wollen in Modellregionen Maßnahmen lockern - trotz der stark steigenden Corona-Zahlen. Die Kritik daran wird lauter.

Zu wenig Impfstoff, zu wenig Schnelltests - die Kritik am Corona-Management von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist in den vergangenen Wochen immer lauter geworden. Heute Nachmittag stellt sich Spahn via Internet den Fragen von B