Angela Merkel am Sonntag bei "Anne Will" – über diese Themen wird diskutiert

Anne Will wird am Sonntag Bundeskanzlerin Angela Merkel unter anderem auch zur zurückgenommenen "Osterruhe" befragen.

dpa/Rainer Jensen

Berlin. Am Sonntag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Talkshow von Anne Will zu Gast sein. Beginn ist um 21.45 Uhr im Ersten.

Die Kanzerlin werde sie sich den Fragen der Moderatorin stellen, heißt es in einer Mitteilung der ARD. Wichtige Themen werden dabei das Krisenmanagement von Bund und Ländern sowie die dritte Coronawelle sein, kündigt die ARD an. Die "O