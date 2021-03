Die Einreise aus Frankreich nach Deutschland wird nun schwieriger.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. In Frankreich sind die Corona-Infektionszahlen stark angestiegen. Jetzt stuft die Bundesregierung das Land als Hochinzidenzgebiet ein.

Die Infektionslage in Frankreich hatte sich in den vergangenen Wochen kontinuierlich verschlechtert. Täglich melden die Behörden etwa 30.000 neue Ansteckungen. Die Situation in den Krankenhäusern ist in mehreren Regionen extrem angespannt.