Nach Haft in Myanmar: dpa-Journalist in Polen gelandet

Erleichtert und froh: Robert Bociaga, der in Myanmar festgenommene polnische Journalist, der für die Deutsche Presse-Agentur in Myanmar tätig war, bei seiner Ankunft.

Grzegorz Welnicki/dpa

Warszawa Chopin airport. Ein in Myanmar festgenommener polnischer Journalist, der für die Deutsche Presse-Agentur in Myanmar tätig war, ist nach knapp zwei Wochen Haft wieder zurück in seinem Heimatland.

Heute traf Robert Bociaga mit einem Flug aus Doha auf dem Chopin-Flughafen in Warschau ein. „Ich fühle mich gut. Aber ich bin traurig, dass ich Myanmar verlassen musste“, sagte er nach der Landung. Er war am Vortag in Myanmars größter Stadt