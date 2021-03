In Schottland erhoffen sich Befürworter der neuen Regelung, dass deutlich mehr Patienten mit dringend notwendigen Spenderorganen versorgt werden können.

Scott Heppell/AP/dpa

Edinburgh. Neues Gesetz in Schottland: Wer sich nicht aktiv dagegen entscheidet, gilt künftig automatisch als potenzieller Organspender. Ist so etwas auch in Deutschland möglich?

Die Schotten gelten künftig automatisch als potenzielle Organspender, sofern sie sich nicht aktiv dagegen entscheiden. Eine entsprechende Gesetzesänderung trat in Kraft. Mit einem entsprechenden Formular können die Schotten sich dagegen aus