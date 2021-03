„Bitte verreisen Sie möglichst nicht, weder im Inland noch ins Ausland“: RKI-Chef Lothar Wieler.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Das Robert Koch-Instituts warnt die Bevölkerung in Deutschland vor In- und Auslandsreisen. Unterdessen kippt die Stimmung in der Bevölkerung - aber nicht gegen konsequente Corona-Maßnahmen.

Das Robert Koch-Institut hat vor einer gefährlichen dritten Welle in der Pandemie gewarnt und um einen Reiseverzicht zu Ostern gebeten.„Es gibt sehr deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann als die ersten beiden Wellen