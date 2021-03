Reiserückkehrer sollen sich vor Abreise nach Deutschland auf das Coronavirus testen lassen.

imago images/Augst/Eibner-Pressefoto

Berlin. Die Regierung plant eine neue Einreiseverordnung. Urlauber sollen vor ihrer Rückkehr einen Corona-Test machen.

Die generelle Corona-Testpflicht für Einreisen per Flugzeug nach Deutschland soll erst in der Nacht von Montag zu Dienstag in Kraft treten. Der Starttermin werde noch einmal etwas verschoben, um mehr Zeit für die Vorbereitung zu geben, sagt