Die katholische Theologin Uta Ranke-Heinemann ist tot.

Horst Ossinger/dpa

Essen. Uta Ranke-Heinemann zweifelte an der Dreifaltigkeit Gottes und der Erlösung Christi am Kreuz. Jetzt ist die streitbare Theologin in Essen gestorben.

Sie war weltweit die erste Professorin für katholische Theologie und wurde bald eine lautstarke Kritikerin der römisch-katholischen Kirche: Uta Ranke-Heinemann, die älteste Tochter des früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann, ist tot. S