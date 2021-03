Mehr als 300.000 Corona-Tote in Brasilien

Im Gedenken an die rund 300.000 Corona-Toten in Brasilien legt eine Frau eine Rose ab.

Andre Borges/dpa

Rio de Janeiro. Brasilien durchbricht eine Marke, die bisher nur die USA überschritten hatten: 300.000 Menschen sterben an den Folgen einer Infektion. Das Tempo, in dem Infizierte sterben, steigt sogar noch an.

Als zweites Land der Welt nach den USA hat Brasilien die Grenze von 300.000 registrierten Corona-Toten überschritten.300.685 Menschen seien seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, teilte das bras