Der Osten Österreichs geht in einen Oster-Lockdown

Ein Mann läuft am geschlossenen Wiener Naschmarkt entlang. Im Osten Österreichs werden rund um Ostern die Corona-Maßnahmen verschärft.

Helmut Fohringer/APA/dpa

Wien. Kanzlerin Merkel sagt die Corona-Osterruhe für Deutschland ab. Im Nachbarland Österreich geht man den umgekehrten Weg. Einer der Hauptgründe: Die britische Virusvariante.

In Wien und anderen östliche Regionen Österreichs werden rund um die Osterfeiertage Corona-Maßnahmen verschärft.Eine kurze „Osterruhe“ sei notwendig, um eine drohende Überlastung der Kliniken in der Hauptstadt und in Niederösterreich und im