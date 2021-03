Neuverschuldung explodiert: Wie man Geld und Vertrauen verspielt

Präsentierte neue Hausbeschlüsse: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Die Neuverschuldung im laufenden Jahr steigt danach auf 240 Milliarden Euro, im kommenden Jahr sollen 80 Milliarden Euro neue Schulden gemacht werden.

via www.imago-images.de

Osnabrück. Die Neuverschuldung des Bundes ist schwindelerregend - und sie bleibt es auch. Muss das wirklich sein? Ein Kommentar?

Keine Frage: Hilfe tut Not in der Pandemie. Die Corona-Krise hat Hunderttausende zu Arbeitslosen gemacht, Millionen zu Kurzarbeitern und ungezählte Selbständige und Unternehmer zu Bittstellern in Existenznot. So gesehen ist es gut, dass d