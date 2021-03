Rund 600 Studenten in Myanmar freigelassen

Festgenommene Demonstranten winken Menschen, während sie in einem Bus sitzen, der aus dem Insein-Gefängnis kommt und sie zu einem ungenannten Ort transportieren wird.

Uncredited/AP/dpa

Mandalay. Jüngsten Schätzungen zufolge sind in Myanmar seit dem Umsturz mehr als 2800 Menschen festgenommen worden. 600 von ihnen sind nun frei. Sie hatten sich an den Protesten gegen den Militärputsch beteiligt.

Die Militärjunta in Myanmar hat am Mittwoch mehr als 600 festgenommene Demonstranten freigelassen. Das teilte das staatliche Fernsehen mit. Es handele sich überwiegend um Studenten, die zuvor in Polizeistationen und Gefängnissen festgehalte