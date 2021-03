Osnabrück. Forsa-Chef Manfred Güllner erklärt, warum er glaubt, dass der Auftritt der Kanzlerin am Mittwoch der CDU nicht schaden wird.

Forsa-Chef Manfred Güllner glaubt nicht, dass der Auftritt der Kanzlerin den Umfragewerten der Union schaden wird. „Was sie am Mittwoch gemacht hat, passt zu ihrem Politikstil – sie ist unprätentiös und fährt auf Sicht. Ein Auftritt wie der heutige entspricht der Erwartungshaltung der Wähler und wird eher positiv gesehen“, sagte Güllner im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Soziologe fügte hinzu: „Merkel ist nicht der Grund dass die CDU so schlecht dasteht.“ Die Regierung müsse vielmehr wieder da anknüpfen, wo sie im Herbst aufgehört habe und den Menschen den Eindruck vermitteln, dass sie entschieden gegen die Pandemie vorgehe. Die schweigende Mehrheit trage Schutzmaßnahmen mit. „Man hat zu lange auf eine lautstarke Minorität gehört“, sagte Güllner. Das schlage sich in den Umfragen nieder.

Florian Gaertner/photothek.de via www.imago-images.de

Kanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwoch öffentlich den Vorstoß zu einer Osterruhe gestoppt und das Vorgehen als ihren persönlichen Fehler bezeichnet.

Die Union steht indes in Umfragen so schlecht da wie nach ihrer Spendenaffäre und nach der letzten Europawahl. Nur noch 26 Prozent der Befragten würden sich im RTL/ntv-Trendbarometer für CDU/CSU entscheiden, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Die vom Meinungsforschungsinstitut Forsa Befragung fand vom 16. bis zum 22. März statt - also noch vor den neuesten Bund-Länder-Beschlüssen zur Pandemie und Merkels Auftritt. Gegenüber ihrem Wahlergebnis bei der letzten Bundestagswahl 2017 hat die CDU acht Prozentpunkte verloren und liegt jetzt ohne die CSU nur noch bei 24 Prozent. Zum Vergleich: Die Grünen liegen in der Umfrage bei 22 Prozent.

Mehrheit für Ampel-Koalition

Für eine regierungsfähige Mehrheit werden 360 Sitze benötigt. Schwarz-Grün käme auf 376 Mandate, eine Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP hätte 373 Mandate. Weder für die derzeit regierende Koalition aus CDU/CSU und SPD (zusammen 329 Mandate) noch für ein grün-rot-rotes Bündnis (357 Mandate) würde es derzeit für eine Regierungsbildung reichen.