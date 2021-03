Bangladesch: Tote bei Brand in Flüchtlingslager für Rohingya

Rohingya-Geflüchtete betrachten nach dem Brand die Überreste des Flüchtlingslager.

Shafiqur Rahman/AP/dpa

Dhaka. Hunderttausende Rohingya waren 2017 aus dem buddhistischen Myanmar in das Nachbarland geflüchtet. Hier leben sie größtenteils in Lagern. In einem war nun ein Feuer ausgebrochen.

Bei einem Großbrand in einem Lager mit Hunderttausenden Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch sind nach Angaben der Feuerwehr mindestens fünf Erwachsene und zwei Kinder ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden, sag