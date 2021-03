Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Frau Sara geben ihre Stimmzettel in einem Wahllokal in Jerusalem ab.

Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa

Jerusalem. Ministerpräsident Netanjahu und sein rechtskonservativer Likud gehen trotz Verlusten als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl in Israel hervor. Der 71-Jährige hat Chancen, Regierungschef zu bleiben.

Am Wahltag gibt Benjamin Netanjahu noch einmal alles. Via Twitter kündigt der Ministerpräsident erneut Direktflüge zwischen Israel und Mekka in Saudi-Arabien an.Sein Kalkül dahinter ist klar: Der 71-Jährige will Regierungschef bleiben, da k