Mehr als ein Corona-Blues: Marie (14) versinkt in Traurigkeit

Viele Jugendliche leiden psychisch unter Corona und den Folgen des Lockdowns. Für sie fällt nicht nur viel Schule aus, sondern auch vieles andere, was für sie in ihrer Entwicklung wichtig ist.

Foto: Nicolas Armer / dpa

Berlin. Marie ist 14 Jahre alt und will an manchen Tagen nicht mehr aufstehen. Warum sollte sie auch, wenn es kein Ziel mehr gibt.

Marie (Name von der Redaktion geändert) liegt an manchen Tagen einfach den ganzen Tag im Bett und ist traurig. Ihre Gedanken drehen sich im Kreis, sie hat keinen Antrieb für nichts. Seit Oktober, kurz vor dem zweiten Lockdown also, wurde es