Eine Frau filmt Demonstranten während einer Kundgebung in Ankara mit ihrem Handy. Die Türkei ist aus der Istanbul-Konvention des Europarats ausgetreten, die Gewalt gegen Frauen verhindern und bekämpfen soll.

Burhan Ozbilici/AP/dpa

Brussel. Die Türkei aus einem Abkommen aus, das Frauen schützen soll. Dabei ist Gewalt gegen Frauen in der Türkei ein verbreitetes Problem. Bundesaußenminister Maas kritisiert den Schritt deutlich.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat scharfe Kritik an den jüngsten Entwicklungen in der Türkei geübt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte in der Nacht zu Samstag per Dekret den Austritt aus der Istanbul-Konvention zum Schutz v