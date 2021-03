Nach dem Gipfel: Was jetzt für die Kitas und Schulen gilt

Unter Umständen könnten die Klassenzimmer in Deutschland bald wieder leer sein.

dpa/Armin Weigel

Berlin. Bund und Länder haben sich auf neue Corona-Maßnahmen geeinigt. Was bedeutet das für Eltern von Schul- und Kita-Kindern?

Zu den großen Belastungsfaktoren der Pandemie gehört die Betreuungssituation in Schulen und Kitas. Was hat der Bund-Länder-Gipfel in dieser Frage ergeben?Schul- und Kita-Schließungen bleiben LändersacheMehr Tests – das ist die Botschaft, di