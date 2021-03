Vertrauter: Trump plant Rückkehr in soziale Medien

Donald Trump plant sein Comeback in den Sozialen Medien.

John Raoux/AP/dpa/Archivfoto

Palm Beach. Twitter sperrte Donald Trump im Januar den Zugang. Doch der Ex-US-Präsident will bald wieder online gehen.

Der von Twitter verbannte frühere US-Präsident Donald Trump will nach Angaben seines Vertrauten Jason Miller mit einer eigenen Plattform in die sozialen Medien zurückkehren.Er rechne „wahrscheinlich in rund zwei bis drei Monaten“ damit, sag