Demos in Kassel: Polizeieinsatz wird kritisiert

Eine symbolische Impfspritze ist bei einer Kundgebung des „Bündnis gegen Rechts“ im Vorfeld einer Kundgebung unter dem Motto „Freie Bürger Kassel - Grundrechte und Demokratie“ zu sehen.

Swen Pförtner/dpa

Kassel. In Kassel sind gestern nicht nur Kritiker der Corona-Maßnahmen, sondern auch Befürworter auf die Straße gegangen. Ausgerechnet sie wurden jedoch aggressiv und gewaltsam von der Polizei attackiert.

Nach der Demonstration gegen Corona-Auflagen von mehr als 20.000 Menschen mit gewalttätigen Auseinandersetzungen am Samstag in Kassel wird Kritik an dem Polizeieinsatz laut.Bei dem Protest wurden massiv die gerichtlich bestätigten Auflagen