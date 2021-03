Jetzt erst recht: Astrazeneca für Merkel, Aufbruch für Deutschland

Entgleitet ihr die Corona-Krise? Kanzlerin Angela Merkel.

Florian Gaertner/photothek.de via www.imago-images.de

Osnabrück. Masken-, Test- und Impfchaos: Deutschland wirkt in der Corona-Krise ungewöhnlich fragil. Selbst das Impfen mit Astrazeneca wird in der dritten Welle zur Qual. Um zu retten, was zu retten ist, sollte die Kanzlerin vier Zeichen setzen.

1. Jens Spahn sollte Konsequenzen ziehen Sine ira et studio, wie es im alten Rom hieß, ohne Zorn und Eifer: Es sind nur noch wenige Monate bis zur Bundestagswahl, dennoch sollte sich die Kanzlerin ehrlich machen, um Vertrauen zurückzugew