Wieder Tote bei Protesten gegen Militärputsch in Myanmar

Demonstranten bereiten im Stadtteil Tarkata eine Barrikade vor. Die neue Junta in Myanmar geht weiter mit brutaler Gewalt und Inhaftierungen gegen politische Gegner, Demonstranten und Journalisten vor.

-/AP/dpa

Rangun. Es gibt kein Ende der Gewalt von Seiten des Militärs in Myanmar. Bei den Protesten hat es wieder Tote gegeben. Und die Zahl getöteter Demonstranten steigt.

Bei Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar sind nach Berichten von örtlichen Medien und Augenzeugen erneut mehrere Menschen ums Leben gekommen.Sicherheitskräfte hätten am späten Freitagabend in der einstigen Hauptstadt Yangon (früher: