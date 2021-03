Türkei tritt aus Abkommen gegen Gewalt an Frauen aus

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. Das Land ist aus der sogenannten Istanbul-Konvention ausgetreten, die Gewalt an Frauen verhindern und bekämpfen soll.

Uncredited/Turkish Presidency/AP/dpa

Ankara. Gewalt an Frauen ist in der Türkei, wie in vielen Ländern, ein verbreitetes Problem. Nun tritt die Türkei aus einem Abkommen aus, dass Frauen schützen soll. Die Empörung ist groß.

Die Türkei ist aus der sogenannten Istanbul-Konvention ausgetreten, die Gewalt gegen Frauen verhindern und bekämpfen soll. Eine entsprechendes Dekret des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wurde in der Nacht zu Samstag im Amtsblatt veröffentl